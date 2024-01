Un nouveau rapport a évalué 108 pays sur la base de facteurs sociétaux et d'infrastructure et a révélé que l'Europe était de loin le meilleur endroit pour travailler à distance en 2023.

PUBLICITÉ

Une nouvelle année est généralement synonyme de changement et de progrès. C'est aussi une période où nous prenons traditionnellement des résolutions que peu d'entre nous s'engagent à tenir jusqu'au bout.

C'est aussi le moment de l'année où l'on réévalue son parcours professionnel et où l'on commence à chercher et à postuler pour un nouvel emploi.

Grâce à la pandémie de COVID-19, le paysage a complètement changé en ce qui concerne nos habitudes de travail, le travail hybride ou à distance devenant de plus en plus une option par défaut pour beaucoup d'entre nous.

Un nouveau rapport de la plateforme de cybersécurité, Nordlayer, a analysé les meilleurs endroits au monde pour travailler à distance. Il en ressort que l'Europe domine le tableau, avec non seulement les dix premières places, mais aussi la majeure partie de la moitié supérieure.

L'indice mondial du travail à distance 2023 a analysé les données de 108 pays et leur a attribué des notes en fonction de divers critères, notamment l'accès à des connexions internet stables et rapides, les avantages socio-économiques tels que les soins de santé et la protection des droits de l'homme.

Tel est le classement des 108 pays étudiés, selon les données analysées pour le Global Remote Work Index 2023 Nordlayer

S'il est vrai que les priorités des individus ne sont pas les mêmes et que ce qu'ils apprécient le plus diffère également, l'étude a révélé que le Danemark arrivait en tête du classement général lorsque les scores des quatre catégories clés - cybersécurité, infrastructures numériques et physiques, sécurité sociale et sécurité économique - étaient pris en compte.

Principales conclusions

Si les pays européens dominent le classement, les auteurs du rapport notent également que dans ces pays - y compris le Danemark et les autres pays nordiques - le coût de la vie y est plus élevé.

La seule exception est le Portugal qui, tout en se classant sixième au classement général, se trouve bien plus bas dans le tableau (56e) en ce qui concerne le coût de la vie, offrant ainsi aux travailleurs à distance le meilleur rapport qualité-prix parmi les dix premiers pays à forte concentration européenne.

L'Europe domine les premières places du classement général, mais bon nombre de ces pays sont à la traîne en matière d'infrastructure numérique, les pays asiatiques en particulier excellant dans ce domaine.

La France se classe 15e du classement général.

Singapour a remporté la première place dans cette catégorie, suivi par la Corée du Sud et les Émirats arabes unis. Les pays européens ont été pénalisés pour leur accessibilité à l'internet.

Alors qu'ils étaient les pays les plus performants dans cette catégorie et les premiers du continent, Singapour s'est classé 28e au classement général, tandis que la Corée du Sud a fait mieux en se classant 17e.

Les pays qui offrent la meilleure sécurité économique aux travailleurs à distance sont ceux de l'anglosphère, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils sont suivis de près par les grandes économies européennes, comme l'Allemagne et l'Espagne, et par d'autres pays isolés, comme Malte.

La France occupe la 12e position dans le classement en fonction de la cybersécurité.

Qu'est-ce qui distingue les pays les plus performants ?

Constamment élu comme l'un des pays les plus heureux de la planète, le Danemark a obtenu d'excellents résultats pour tous les critères du rapport.

Malgré un coût de la vie extrêmement élevé (94e place) et un Internet coûteux (42e place), les Danois bénéficient d'une très bonne qualité d'Internet (7e place) et se distinguent particulièrement par leurs niveaux d'inclusion sociale (6e place) et de prestations sociales, y compris les soins de santé (3e place).

La France est classée à la 38e position.

Les conditions sociétales ont également permis aux Pays-Bas de se hisser à la deuxième place. Ils ont obtenu des résultats particulièrement élevés en matière de sécurité sociale (faible taux de criminalité, etc.), de droits de la personne (3e) et de société inclusive (6e).

PUBLICITÉ

Associés à une infrastructure numérique rapide et stable et à une bonne cybersécurité, ces facteurs ont permis aux Pays-Bas de se hisser à la deuxième place du classement.

Quant à la France, elle se classe 14e.

En troisième position, l'Allemagne s'est distinguée des autres pays en occupant la première place avec l'internet le plus abordable (1er) et le système juridique le plus solide (1er).

Étant donné qu'il s'agit de la plus grande économie d'Europe, il n'est pas surprenant que l'Allemagne offre notamment une grande sécurité économique aux travailleurs à distance (6e). En revanche, elle a été moins bien notée dans la catégorie des infrastructures numériques et physiques (22e).

La France se classe 18e parmi les 108 pays analysés.