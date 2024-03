Par Euronews

Une nouvelle étude s'intéresse à la manière dont le cerveau des polyglottes traite les différentes langues qu'ils comprennent.

Les personnes qui parlent plusieurs langues, appelées polyglottes, voient leur activité s'intensifier dans le "réseau linguistique" du cerveau lorsqu'elles écoutent les langues qu'elles parlent, avec des réponses plus fortes pour celles qu'elles maîtrisent le mieux.

Toutefois, selon une nouvelle étude, lorsqu'ils écoutent leur langue maternelle, l'activité cérébrale est similaire ou inférieure par rapport aux langues non maternelles.

"Quelque chose rend le traitement un peu plus facile - peut-être parce que vous avez passé plus de temps à utiliser cette langue - et cela se traduit par une baisse d'activité cérébrale pour la compréhension de votre langue maternelle par rapport à d'autres langues que vous parlez couramment", explique Evelina Fedorenko, professeur agrégé de neurosciences au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Selon les auteurs de l'étude, si de nombreuses personnes parlent couramment plus d'une langue dans le monde, rares sont celles qui parlent cinq langues ou plus, et la plupart des recherches actuelles se concentrent sur les personnes bilingues.

Comment l'étude a-t-elle fonctionné ?

Les chercheurs américains ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour scanner le cerveau de 34 polyglottes et ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Cerebral Cortex.

Tous les participants maîtrisaient au moins cinq langues, la plupart d'entre eux ayant commencé à les apprendre à l'adolescence ou à l'âge adulte.

Seize des participants étaient des "hyperpolyglottes", c'est-à-dire qu'ils parlaient 10 langues ou plus. Un membre du groupe en maîtrisait pas moins de 54. Le nombre moyen de langues parlées ou signées par les participants était d'environ 15.

Les polyglottes ont écouté des textes de la Bible ou d'Alice au pays des merveilles lus dans huit langues différentes.

Il s'agissait de leur langue maternelle, de trois langues qu'ils maîtrisaient à un degré plus ou moins élevé, et de langues qu'ils ne parlaient pas du tout. Parmi ces dernières, certaines étaient de la même famille qu'une langue qu'ils connaissaient et d'autres n'avaient aucun rapport avec elles.

Les chercheurs ont examiné le "réseau linguistique" de leur cerveau, c'est-à-dire les zones interconnectées des lobes frontal et temporal du cerveau qui favorisent le traitement du langage.

Que montrent les scanners ?

Le réseau linguistique, principalement situé dans la partie gauche du cerveau, s'illuminait le plus lorsque les participants écoutaient des passages dans les langues qu'ils maîtrisaient le mieux, à l'exception de leur langue maternelle.

"Au fur et à mesure que l'on progresse dans la maîtrise de la langue, on peut faire appel aux calculs linguistiques dans une plus large mesure, ce qui permet d'obtenir des réponses de plus en plus fortes", explique Evelina Fedorenko.

"Mais si l'on compare une langue de très haut niveau et une langue maternelle, il se peut que la langue maternelle soit un peu plus facile, peut-être parce que l'on a plus d'expérience avec elle".

Lorsque les participants écoutaient les langues qu'ils ne parlaient pas, leur cerveau réagissait davantage aux langues similaires à celles qu'ils connaissaient déjà.

Certaines limites de l'étude actuelle tiennent au fait que les compétences linguistiques ont été déclarées par les participants eux-mêmes et qu'ils n'ont pas évalué dans quelle mesure ils comprenaient les textes.

Les auteurs prévoient de mener d'autres recherches sur les personnes qui ont appris plusieurs langues à un très jeune âge, y compris les personnes qui ont émigré et sont devenues moins compétentes dans leur langue maternelle.