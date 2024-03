Les taux de fécondité mondiaux connaîtront une "baisse spectaculaire" d'ici 2100

Les taux de fécondité dans les pays européens sont déjà inférieurs à la moyenne mondiale, les taux étant basés sur le nombre d'enfants qu'une femme aura au cours de sa vie.

Selon une étude récemment publiée dans The Lancet, une écrasante majorité de pays n'auront pas un taux de fécondité suffisamment élevé pour maintenir la taille de leur population d'ici 2100.

Les dernières projections mettent en outre en évidence une "baisse spectaculaire" de la fécondité mondiale tout au long de ce siècle qui, selon les experts, présente à la fois "des avantages et des inconvénients potentiels".

Les chercheurs dirigés par l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l'université de Washington, aux États-Unis, ont constaté que les trois quarts des pays n'auront pas un taux de fécondité suffisamment élevé pour maintenir la taille de leur population d'ici à 2050.

D'ici 2100, ils prévoient que ce sera le cas dans 97 % des pays, estimant que l'indice synthétique de fécondité mondial passera de 2,23 naissances par femme au cours de sa vie en 2021 à 1,68 en 2050 et à 1,57 en 2100.

Dans les pays développés, un taux de 2,1 naissances par personne susceptible d'avoir des enfants au cours de sa vie est nécessaire pour maintenir les niveaux de population.

Ces taux projetés ne "diffèrent pas sensiblement" des chiffres de population des Nations unies, compte tenu des marges d'erreur, selon un commentaire joint à l'étude.

Les Nations unies ont déclaré, en 2022, que la fécondité mondiale devrait tomber à 2,1 naissances par femme d'ici à 2050.

"La population mondiale devrait atteindre un pic d'environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080 et rester à ce niveau jusqu'en 2100", selon les perspectives démographiques de l'ONU pour 2022.

Quelle est la situation dans les pays européens ?

Les taux de fécondité prévus dans les pays d'Europe centrale, orientale et occidentale sont tous inférieurs à la moyenne mondiale estimée pour 2050 et 2100, et sont déjà inférieurs à ce qui est nécessaire pour soutenir la croissance démographique.

L'indice synthétique de fécondité en Europe occidentale devrait passer de 1,53 en 2021 à 1,44 en 2050 et à 1,37 en 2100.

L'Italie, l'Espagne et l'Andorre devraient avoir les taux de fécondité les plus bas d'ici là.

Le taux des pays d'Europe de l'Est devrait passer de 1,38 en 2021 à 1,19 en 2100 et celui des pays d'Europe centrale de 1,48 en 2021 à 1,21.

L'Ukraine, la Serbie, la Macédoine du Nord et la Bosnie-et-Herzégovine devraient avoir les taux de fécondité les plus bas en 2100, avec moins d'une naissance par femme au cours de sa vie.

Selon les chiffres des Nations unies, l'Europe et l'Amérique du Nord devraient atteindre leur population maximale à la fin des années 2030, car les taux de fécondité sont inférieurs à deux naissances par femme depuis les années 1970.

Les avantages et les inconvénients d'un faible taux de fécondité

Gitau Mburu, James Kiari et Pascale Allotey, de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'ont pas participé à l'étude, écrivent, dans un commentaire indépendant, publié dans The Lancet que les faibles taux de fécondité s'accompagnent "d'avantages et d'inconvénients potentiels".

Une faible fécondité pourrait avoir "des avantages liés à la croissance démographique, à l'environnement, à la sécurité alimentaire, à la santé, au changement climatique et à la biodiversité", affirment les experts, ajoutant toutefois qu'elle pourrait avoir des effets négatifs sur les soins de santé, les pensions, la sécurité sociale, la main-d'œuvre et la géopolitique.

Ils ont prévenu que les pays ne devraient pas imposer de politiques pro-natales en réaction aux projections, déclarant que la baisse de la fécondité ne devrait pas être utilisée pour limiter l'accès à la contraception ou aux avortements.

Gitau Mburu ajoute, dans un courriel adressé, à Euronews Health, que de multiples facteurs contribuent à la baisse des taux de fécondité, notamment l'éducation, l'accès à la contraception et le report de la parentalité. Les facteurs économiques, tels que le coût de l'éducation des enfants et les changements sociétaux dans la main-d'œuvre, peuvent également jouer un rôle.

Selon Stein Emil Vollset, professeur à l'IHME et auteur principal de l'étude, ces taux en baisse sont en quelque sorte une "réussite" qui reflète "non seulement une contraception plus efficace et plus facilement accessible, mais aussi le fait que de nombreuses femmes choisissent de retarder la naissance de leurs enfants ou d'en avoir moins, ainsi que l'augmentation des possibilités d'éducation et d'emploi".

Un changement social stupéfiant

Stein Emil Vollset précise, toutefois, que le monde serait confronté à des "changements sociaux stupéfiants tout au long du XXIe siècle" en raison d'un "baby-boom" dans certains pays et d'un "baby-bust" dans d'autres.

L'étude révèle par exemple que l'Afrique subsaharienne comptera "un enfant sur deux né sur la planète d'ici 2100".

Globalement, la part des naissances dans les régions à faible revenu passera de 18 % en 2021 à 35 % en 2100, selon les projections.

Cela signifie, selon Stein Emil Vollset, que "bon nombre des pays d'Afrique subsaharienne dont les ressources sont les plus limitées seront confrontés à la question de savoir comment subvenir aux besoins de la population la plus jeune et dont la croissance est la plus rapide de la planète, dans certains des endroits les plus instables politiquement et économiquement, les plus soumis au stress thermique et aux contraintes des systèmes de santé sur Terre".

Gitau Mburu, James Kiari et Pascale Allotey avertissent, toutefois, que ces résultats "nécessitent une interprétation nuancée" en raison de l'incertitude des naissances et des problèmes liés aux données dans ces régions.

La recherche fait partie de l'étude Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2021 et a été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les prévisions de fécondité jusqu'en 2100 sont basées sur le nombre moyen d'enfants mis au monde par les femmes lorsqu'elles atteignent l'âge de 50 ans et tiennent compte de l'éducation, des besoins contraceptifs satisfaits, de la densité de la population et de la mortalité infantile.