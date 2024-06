Les chercheurs ont examiné l'impact sur la santé d'une gamme d'aliments ultra-transformés "à base de plantes", ce qui a confirmé d'autres résultats établissant un lien entre les aliments transformés et les problèmes de santé.

De plus en plus d'études établissent des liens entre les aliments ultra-transformés (AUT) et les risques accrus de problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète de type 2.

Une équipe de chercheurs de l'université de São Paulo au Brésil et de l'Imperial College London au Royaume-Uni s'est penchée spécifiquement sur l'impact des aliments "végétaux" ultra-transformés sur le risque cardiovasculaire.

Ils ont analysé les données de près de 120 000 personnes de la biobanque britannique, âgées en moyenne de 55 ans.

Lorsque le régime alimentaire était plus riche en aliments végétaux non transformés tels que les fruits, les légumes, les céréales ou les noix, les risques étaient réduits.

Une augmentation de 10 % de ces ingrédients était associée à une réduction de 7 % du risque de maladie cardiovasculaire et de 8 % du risque de maladie coronarienne.

En revanche, la consommation d'aliments ultra-transformés d'origine non animale était associée à une augmentation de 5 % du risque de maladie cardiovasculaire et de 12 % du taux de mortalité.

Les aliments ultratransformés (AUT) en général étaient également liés à un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire et de mortalité.

"Nous disposons d'un nouvel argument de poids pour encourager la réduction de la consommation d'aliments ultra-transformés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale", a déclaré dans un communiqué le Dr Renata Levy, l'un des auteurs de l'étude et professeur à l'université de São Paulo.

Quels aliments ultra-transformés ont été inclus dans l'étude ?

L'étude a porté sur un large éventail d'aliments ultra-transformés, notamment des pains industriels, des pâtisseries, des biscuits et des gâteaux. Les substituts de viande ne représentaient que 0,2 % de l'AUT d'origine végétale.

Le Dr Hilda Mulrooney, professeur de nutrition et de santé à la London Metropolitan University, a déclaré dans un communiqué que l'étude était "impressionnante par sa taille et par l'utilisation d'un large éventail de méthodes statistiques pour démontrer l'existence d'un effet".

Mais elle a souligné que "le plus grand contributeur aux aliments végétaux ultra-transformés n'est pas le substitut de viande, mais le pain, les pâtisseries, les brioches, les gâteaux et les biscuits, qui ne sont sans doute pas de bons marqueurs d'un régime végétal, puisque de nombreuses personnes qui consomment de la viande consomment également ces produits".

"L'étude se limite à montrer des associations et la causalité ne peut être démontrée", a-t-elle ajouté.

Plusieurs experts ont également noté que l'étude s'appuyait sur le système de classification NOVA, qui classe les aliments en fonction de leur degré de transformation, mais ne tient pas compte de leur contenu nutritionnel.

"Une consommation trop élevée d'un groupe d'aliments est susceptible d'entraîner un déséquilibre, et je serais beaucoup plus préoccupée par le fait que les aliments sains soient rendus plus abordables. Pour de nombreuses personnes, la consommation d'aliments de moindre qualité est la seule option possible en raison de la pression exercée par le coût de la vie", a ajouté M. Mulrooney.