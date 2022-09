no comment

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi à Kolkata à l'est de l'Inde pour célébrer l'inscription, il y a un an, de la Durga Puja sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Durga Puja est un festival de dix jours célébrant la déesse hindoue Durga. "Durga Puja est considérée comme le meilleur exemple de représentation publique de la religion et de l'art, et comme un terrain florissant pour les artistes et les concepteurs collaboratifs" indiquait l'UNESCO en 2021