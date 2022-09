no comment

Les sauveteurs jordaniens étaient encore à l'oeuvre mercredi 14 septembre pour chercher les survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel de quatre étages s'étant effondré à Amman la veille. Le matin, les autorités indiquaient la morts d'au moins cinq personnes et 14 autres blessées.

Sur une chaîne nationale, le vice-Premier ministre et ministre de l'Administration locale, Taoufik Krichane a indiqué que le bâtiment était "vieux et délabré". Selon le directeur de la défense civile, Hatem Jaber.Plus, plus de 300 cadres de la défense civile participent aux recherches.

L'immeuble était situé à Jabal al-Weibdeh, un vieux quartier bohème de la capitale, populaire notamment parmi les expatriés et connu pour sa vie culturelle animée. La zone comprend également des zones plus pauvres.

En raison de l'étroitesse des rues, les véhicules lourds n'ont pas pu accéder au site et le déblaiement devait s'effectuer manuellement sous le regard anxieux des proches des personnes ensevelies.