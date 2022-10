Ils sont plus d'un millier à avoir trouvé refuge dans des salles de classe d'un camp de déplacés improvisé.

"J'avais peur de mourir", souffle l'une des réfugiées, entourée d'une vingtaine d'enfants, au milieu d'une salle de classe. "Ici, nous n'avons rien. Pas assez de nourriture, pas de couches ou de moustiquaire. On a besoin d'aide".

Selon les autorités, les inondations ont fait plus de 600 morts et 1,3 million de déplacés depuis juin à travers le pays. De mémoire de Nigérians, confirmé par les agences météorologiques, la montée des eaux cette année est particulièrement fulgurante. Bien plus qu'en 2012 et 2020. Le Sud-Est est la région la plus touchée.

Il y a dix jours, le gouverneur de l'Etat de Rivers a approuvé la somme d'un milliard de nairas (2,3 millions d'euros) pour aider les victimes des inondations, en particulier à Ahoada.