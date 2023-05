Cannes 2023 : "Asteroid City", la nouvelle frontière de Wes Anderson

Et rebelote. Comme il l’avait déjà fait en 2021 à l’occasion de la projection de son film The French Dispatch, Wes Anderson a fait une entrée remarquée au pied du tapis rouge du Festival de Cannes ce mardi 23 mai. Le cinéaste est arrivé en autobus au bas des marches, en compagnie des acteurs et actrices de sa nouvelle comédie, Asteroid City.

Des pluies acides s’abattent sur la France, dans une ambiance de fin du monde. Dans Acide, Guillaume Canet incarne un père de famille cherchant à sauver sa peau. Le cinéma depuis quelques années a pris la mesure de l’urgence climatique. “On a cette possibilité de montrer certains problèmes avant le chaos, et je pense que c’est essentiel”, explique l’acteur.

La star du mardi 23 mai est Lily-Rose Depp. Une semaine après le passage de son père, la fille de Vanessa Paradis enflamme à son tour la Croisette. À ses côtés, le chanteur The Weeknd, acteur et créateur de The Idol, une série très axée sur le sexe et la drogue, qui donne un parfum de scandale, bien dans l’ADN de Cannes. Chaque jour, il y a le photocall, et le rituel est bien rodé. Ces photos feront le tour du globe, car Cannes est l’événement culturel le plus suivi du monde.