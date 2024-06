Vidéo. No comment : En Equateur, des femmes inventent un sport qui leur est réservé

Le nouveau jeu, réservé aux femmes dure deux mi-temps de 25 minutes et les joueuses ont pour objectif de s'emparer du ballon et de le lancer dans le but de leur adversaire. En cas de faute grave, un penalty est accordé. Tout le monde peut être attaquant ou défenseur et il n'y a pas de gardien de but.

Le nouveau jeu, réservé aux femmes dure deux mi-temps de 25 minutes et les joueuses ont pour objectif de s'emparer du ballon et de le lancer dans le but de leur adversaire. En cas de faute grave, un penalty est accordé. Tout le monde peut être attaquant ou défenseur et il n'y a pas de gardien de but. Cette discipline sportive a été inventée par les femmes de la communauté indigène Quichua. Et pour la doyenne de l'équipe, María Dolores Guandinango Vásquez, 58 ans, le jeu permet d'oublier les tracas de la vie quotidienne.