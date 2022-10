Au carrefour de l'Europe orientale et de l'Asie occidentale, l'Azerbaïdjan est un patchwork de cultures, de traditions et d'influences. Bordant la mer Caspienne à l'est, ses voisins sont l'Iran, la Turquie, la Géorgie et la Russie, qui ont tous contribué à faire de l'Azerbaïdjan le pays unique qu'il est aujourd'hui.

L'Azerbaïdjan a déclaré son indépendance de l’Union soviétique en 1991. C'est l'un des seuls pays laïcs de la région, avec des communautés musulmanes, chrétiennes et juives florissantes à l'intérieur de ses frontières.

Ce melting-pot de cultures et de religions différentes en fait un pays passionnant et varié. Aux côtés des monuments anciens, vous trouverez de l'architecture néoclassique, baroque et islamique, ainsi qu'un bâtiment primé de la défunte architecte Zaha Hadid.

Le pays est également riche en merveilles naturelles, avec des montagnes vallonnées et des volcans de boue bouillonnante.

Le riche patrimoine culturel de l'Azerbaïdjan n'est pas le seul atout qui fait de ce pays du Caucase une destination de choix, que vous soyez à la recherche d'une escapade estivale ou d'un endroit où dévaler les pentes en hiver.

Le tourisme a prospéré depuis l'introduction du visa électronique en 2017, et vous pouvez trouver un large éventail d'endroits où séjourner, des auberges comme des hôtels haut de gamme.

Au printemps, ne manquez pas en Azerbaïdjan la fête de Novruz qui célèbre le Nouvel an et vous donnera un aperçu de la culture traditionnelle. Si en hiver, entre décembre et mars, vous avez envie de vacances de ski, venez découvrir les stations de Shahdag et Tufandag pour profiter de la meilleure neige de la saison.

Les événements internationaux sont également nombreux, du Grand Prix de Formule 1 de la capitale au Festival international de musique de Gabala.

Voici nos endroits préférés à explorer, quelle que soit la période de l'année à laquelle vous vous voyagez.

Que faire à Bakou ?

La vieille ville de Bakou, l'Icheri Sheher, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

La ville côtière de Bakou est un mélange excentrique d'ancien et de nouveau. Les emblématiques tours de flammes, qui représentent l'importance du feu dans la culture azerbaïdjanaise - le nom Azerbaïdjan signifie " protecteur du feu " - dominent l'horizon.

La vieille ville – qu’on appelle aussi Icheri Sheher - est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est entourée de murs défensifs datant du 12e siècle et abrite le musée des livres miniatures, où se trouve le plus petit tome du monde, qui ne mesure que 2 x 2 mm.

Pour faire le plein de culture, ne manquez pas de visiter le musée d'art moderne, où vous pourrez découvrir les œuvres d'artistes azerbaïdjanais locaux, du IIe siècle à nos jours.

Mais si vous voulez vous plonger au cœur de la capitale, allez vous promener dans les bazars. Le bazar Yachil est le plus grand de la ville. Riche en épices, en jus de fruits et fruits exotiques, Yachil est l'endroit idéal découvrir de délicieux en-cas. Si vous voulez éviter la foule, prévoyez d’y aller tôt pour vous imprégner des arômes parfumés et des étalages colorés.

Le bazar de Teze est une excellente option pour le très prisé caviar Béluga, le miel local et les herbes aromatiques. Les bazars sont aussi parfaits pour goûter certains des plats azerbaïdjanais classiques, notamment le plov, un plat de riz parfumé au safran et aux herbes aromatiques, et le piti, un ragoût d'agneau traditionnel avec des légumes.

Le plov au potiron est un plat traditionnel à base de riz des régions de Lankaran et d'Astara Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Ilqar Azimov

Randonnées en Azerbaïdjan

L'une des meilleures façons de découvrir l'Azerbaïdjan est de parcourir ses routes et ses sentiers de randonnée. Si vous ne savez pas par où commencer, l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan propose quatre itinéraires à travers le pays, qui vous feront traverser certains des paysages les plus pittoresques.

Dans le nord, ne manquez pas de visiter Khinalig, le village le plus élevé et le plus isolé du pays. Datant de l'âge de bronze, il y a quelque 4 000 ans, il abrite le peuple Khinalig, qui mène un mode de vie nomade traditionnel. Avec ses vues imprenables et ses vallées verdoyantes, c'est l'endroit idéal à visiter pendant les mois d'été.

Pour un avant-goût du sud, arrêtez-vous à Sim, au cœur des montagnes Talysh. Les rochers recouverts de mousse et les arbres millénaires, donnent à ce village une atmosphère magique.

La randonnée à travers la forêt jusqu'à la cascade du village de Sim, dans les montagnes de Talysh, est une expérience inoubliable Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

Entouré de vergers de mandariniers, vous pourrez contempler à l’horizon la mer Caspienne tout en dégustant du thé, de la confiture et du miel locaux. Les guides touristiques du village vous accompagneront jusqu'aux cascades toute proches de Sim, où les chutes d’eau éclaboussent la mousse des rochers en contrebas.

Les parcs nationaux

Pour profiter au maximum de votre séjour, ne manquez pas de visiter certains des parcs nationaux qui parsèment le pays. Le parc national de Chirvan, qui couvre 55 hectares, est un lieu privilégié pour l'observation des oiseaux. On y trouve 34 espèces d'oiseaux et, pendant les mois d'hiver, on peut y voir voler de majestueux flamants roses. C'est également un excellent endroit pour visiter certains les impressionnants volcans de boue d'Azerbaïdjan. Le parc en compte trois au total, qui crachent de la boue liquide et du pétrole, un vrai régal pour les amoureux de la nature.

Le parc national de Chirvan est l'un des meilleurs endroits en Azerbaïdjan pour observer les oiseaux Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Rustam M

Si les poissons vous passionnent, ne manquez pas de visiter la ferme piscicole de truites de Zagatala. Situé dans le nord-ouest du pays, ce site agro-touristique unique est entouré d'une forêt luxuriante. Faites une visite de la ferme pour découvrir comment les truites sont élevées, et goûtez aux produits frais au restaurant Zagatala Forel. Si vous vous sentez chanceux, vous pouvez même essayer de pêcher votre propre dîner.