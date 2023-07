Par Euronews Travel (adapté de l'anglais)

Les températures record dans le sud de l'Europe devraient se poursuivre pendant au moins une semaine.

Plusieurs pays du bassin méditerranéen sont en proie à une vague de chaleur record alors qu'ils sont frappés par la deuxième "tempête de chaleur" en une semaine.

Dans une grande partie de l'Europe du Sud, en Espagne, Italie, Croatie et Grèce, des températures extrêmement élevées ont été enregistrées. Elles devraient durer au moins une semaine de plus.

Certaines régions du sud de l'Italie et de la Grèce s'attendent à des températures supérieures à 40 °C, alors que les températures continuent d'augmenter.

Les prévisionnistes ont averti que le record européen de température de 48,8°C, enregistré près de Syracuse en Sicile en 2021, pourrait être battu.

Est-il prudent de voyager pendant la canicule provoquée par l'anticyclone Charon ?

En Italie, 20 villes sont placées en alerte rouge. Dès mercredi, toutes les grandes villes italiennes, à l'exception de quatre, seront en alerte rouge.

Ce niveau de vigilance est atteint lorsque la chaleur est si intense qu'elle constitue une menace pour l'ensemble de la population, et pas seulement pour les groupes vulnérables tels que les malades, les personnes âgées et les jeunes enfants. Les autorités italiennes conseillent à la population d'éviter de s'exposer directement au soleil entre 11 heures et 18 heures.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a émis des avertissements aux voyageurs pour l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Il conseille aux voyageurs de consulter le site web du National Health Service ou les sites web des ministères de la santé des pays étrangers pour obtenir des conseils sur la manière de rester en sécurité. Les problèmes de santé liés à la chaleur ont mis à rude épreuve les infrastructures médicales locales dans de nombreuses régions.

Une vague de chaleur intense s'est abattue sur l'Italie, amenant des températures proches de 40 degrés Celsius dans de nombreuses villes du pays. AP Photo/Gregorio Borgia

Un remboursement possible en cas d'annulation des vacances à cause de la canicule ?

Certains voyageurs choisissent d'annuler leurs vacances ou d'échanger leurs réservations, préférant une destination plus tempérée. Il s'agit surtout de personnes souffrant de problèmes de santé ou d'autres facteurs qui les rendent vulnérables à la chaleur.

Mais les vols et les voyages à forfait se poursuivent normalement malgré la chaleur. Cela signifie que les politiques d'annulation habituelles s'appliquent et que vous devrez probablement payer des frais si vous décidez de ne pas partir en voyage.

Pour de nombreuses réservations, ces frais d'annulation peuvent atteindre 90 à 100 % du prix si vous annulez à la dernière minute. Les compagnies de voyage arguent que les touristes se rendent souvent dans des pays comme Dubaï et l'Égypte où les températures dépassent souvent les 40°C.

Si vous souffrez d'une maladie qui pourrait être aggravée par la chaleur, votre assurance voyage peut vous couvrir pour des raisons médicales. Toutefois, cela n'est pas certain et il vous faudra probablement un certificat médical pour présenter votre demande d'indemnisation.

Quand la canicule prendra-t-elle fin en Europe ?

La semaine dernière, le sud de l'Europe a été frappé par un anticyclone baptisé Cerbère, du nom du chien à trois têtes qui, dans la mythologie grecque, garde les portes des enfers. Cette zone de haute pression a pris naissance dans le Sahara avant de traverser l'Afrique du Nord et d'atteindre la Méditerranée.

Dimanche 16 juillet, un anticyclone baptisé "Charon", du nom du passeur des morts de la mythologie grecque, a commencé à se déplacer en Europe, aggravant encore les conditions météorologiques du continent.

Selon les prévisionnistes, la période de chaleur extrême devrait durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Toutefois, les températures élevées pourraient s'atténuer dans les pays d'Europe occidentale, comme l'Espagne et le Portugal, au cours des prochains jours.

Des attractions touristiques fermées pendant la canicule ?

Certaines attractions populaires ont dû clore leurs portes en raison de la chaleur, après des cas de malaises dans des lieux très fréquentés. Les autorités grecques ont ainsi dû fermer temporairement l'Acropole d'Athènes vendredi 14 juillet pendant les heures les plus chaudes de la journée sur ce site minéral où l'ombre est rare. Ces fermetures se sont poursuivies ces derniers jours.

À Athènes et dans d'autres villes grecques, les horaires de travail ont également été modifiés dans le secteur public et dans de nombreuses entreprises pour éviter la chaleur. Le gouvernement a ordonné la suspension du travail entre 12 heures et 17 heures dans certaines zones.

Les autorités italiennes envisagent également d'imposer des restrictions d'accès à certains monuments historiques pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Certaines parties de Rome ont également subi des coupures de courant, les réseaux électriques étant mis à rude épreuve par la demande en électricité des climatiseurs.

Le temple du Parthénon, datant de cinq siècles avant J.-C., sur la colline de l'Acropole d'Athènes, pendant une vague de chaleur. AP Photo/Petros Giannakouris

Le principal aéroport de Sicile fermé en raison d'un incendie

Les vols ont été suspendus lundi 17 juillet à l'aéroport de Catane, en Sicile dans le sud de l'Italie, à la suite d'un important incendie, dont on ignore encore s'il a été provoqué du fait des températures élevées. L'aéroport a annoncé que les vols sont suspendus jusqu'au mercredi 19 juillet à 14 heures.