Les autorités et les organismes de tourisme ont déclaré que l'île de la mer Égée du Sud était prête à accueillir les touristes après les incendies.

La Grèce offre un voyage gratuit aux touristes dont les vacances ont été interrompues par des incendies.

Certaines parties de l'île ont brûlé pendant des jours en juillet, endommageant des maisons et des hôtels, et des milliers de personnes ont été forcées d'évacuer.

Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait de l'évacuation la plus importante que le pays ait jamais connue, avec 20 000 personnes, dont des milliers de touristes, fuyant les flammes.

Mercredi 2 août, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré à l'émission "Good Morning Britain" de la chaîne ITV qu'il était conscient de la gêne occasionnée par les incendies pour les visiteurs.

"Pour tous ceux dont les vacances ont été écourtées à cause des incendies, le gouvernement grec, en coopération avec les autorités locales, offrira une semaine de vacances gratuites à Rhodes, au printemps et à l'automne prochains, afin de s'assurer qu'ils reviennent sur l'île et qu'ils profitent de sa beauté naturelle", a-t-il annoncé.

Il n'y a pas encore de détails sur la manière dont l'accord fonctionnera ou si les vols seront inclus, mais il semble que la haute saison estivale sera exclue.

Mitsotakis a ajouté que les incendies n'étaient pas rares à Rhodes, mais que le changement climatique augmentait leur intensité. Il a également salué l'hospitalité des habitants de l'île, qu'il a qualifiés d' "incroyablement solidaires".

Environ 2,6 millions de personnes ont visité Rhodes l'année dernière et la Grèce dépend fortement du tourisme, qui représente environ un quart de son produit intérieur brut.

Des baigneurs observent un hélicoptère en train de pomper de l'eau de mer lors d'un incendie, près du village de Gennadi, sur l'île de Rhodes, dans la mer Égée. AP Photo/Petros Giannakouris

Peut-on se rendre à Rhodes en toute sécurité cet été ?

Les autorités et les organismes de tourisme ont rassuré les voyageurs en leur disant que l'île de la mer Égée du Sud était désormais prête à les accueillir à nouveau.

Lundi, le ministère grec du tourisme a déclaré dans un communiqué que la vie reprenait son cours normal sur l'île.

"Rhodes est de retour ! Nous avons le plaisir d'annoncer que l'état d'urgence opérationnel a expiré sur l'île de Rhodes".

Le ministère du tourisme a ajouté que les habitants et l'État grec étaient "impatients de continuer à offrir leurs soins et leur hospitalité unique aux visiteurs étrangers".

L'association des hôtels de Rhodes a déclaré que l'île était désormais "pleinement opérationnelle, accueillant des milliers de touristes chaque jour". Elle espère que 100 % des hébergements seront bientôt rouverts.

Une initiative visant à rendre leurs effets personnels aux clients qui ont été évacués à cause des incendies a également été annoncée. Les bagages seront retournés gratuitement si l'hôtel dans lequel ils ont séjourné est membre de l'association.

"Rhodes revient plus forte", a affirmé le gouverneur régional de la mer Égée du Sud, George Hatzimarkos.

Il a ajouté que des projets de restauration immédiate sont actuellement en cours dans le nombre "limité" de zones touchées et que le tourisme est rapidement revenu à la normale.

"Nous assurons à nos visiteurs qu'ils peuvent profiter en toute confiance des expériences de voyage exceptionnelles et de l'hospitalité authentique qu'offre la belle Rhodes en tant que destination touristique mondiale de premier ordre (sic)."