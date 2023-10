Sur la base des recherches effectuées sur Google, 120 000 personnes confondent Suède et Suisse chaque année.

L'office du tourisme suédois a décidé qu'il était temps de faire savoir que la Suède n'est pas, en fait, le même pays que la Suisse.

Selon Visit Sweden, les deux pays sont constamment confondus.

Pour dissiper la confusion, l'office du tourisme a lancé une nouvelle campagne humoristique.

La Suède lance une vidéo pour montrer aux touristes qu'elle n'est pas la Suisse

La vidéo de la campagne de Visit Sweden s'intitule "Welcome to Sweden (not Switzerland)" (Bienvenue en Suède (pas en Suisse)) et a été diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine.

Chaque année, 120 000 personnes cherchent sur Google à savoir si la Suède et la Suisse sont le même pays, selon le site d'information, SwissInfo.

Une étude menée par Visit Sweden aux États-Unis a révélé que la moitié des personnes interrogées n'étaient pas sûres qu'il y ait une différence entre les deux nations.

Même des dirigeants internationaux ont commis cette erreur. Lors d'un discours au sommet de l'OTAN l'année dernière, le président américain, Joe Biden, a fait référence par erreur à la Suisse, alors qu'il discutait de la candidature de la Suède à l'adhésion à l'alliance militaire.

Dans la vidéo, une représentante officielle, debout sur un podium entre deux drapeaux suédois, s'adresse aux "dirigeants et citoyens de la Suisse".

Elle déclare qu'il est temps de faire la distinction entre les deux nations en décidant "qui parle de quoi".

La Suisse peut parler de sommets, de yodel et de montres, par exemple, alors que la Suède a le monopole de la communication sur les bars sur les toits, le silence et l'oubli du temps.

"Tant que les deux organisations touristiques s'en tiendront à cette division dans toutes leurs communications avec le monde extérieur, la confusion devrait cesser", propose la Suède.

En quoi la Suède est-elle différente de la Suisse ?

Afin de clarifier la distinction entre les deux pays, Visit Sweden a également détaillé les différences entre les deux pays sur son site web.

Alors que la Suisse possède l'une des plus grandes réserves d'or au monde, la Suède possède de l'or dans ses forêts. Chaque automne, les Suédois recherchent des Chanterelles, un type de champignon aux reflets dorés.

Si vous aimez les banques historiques, rendez-vous en Suisse, mais si vous préférez vous promener sur les plages et les bancs de sable, vous devriez visiter la Suède, selon l'office du tourisme. La Suède possède 48 000 kilomètres de côtes et des archipels sauvages qui s'avancent dans la mer Baltique.

En Suisse, vous pouvez "assister à des spectacles lumineux spectaculaires réalisés à l'aide de projections et de diodes électroluminescentes", explique Visit Sweden, mais "en Suède, il n'y a pas besoin d'électricité pour faire un spectacle". Le pays nordique possède son propre spectacle naturel : les aurores boréales.

Enfin, l'office du tourisme rappelle aux visiteurs que si la Suisse est un pays où l'on entend "de nombreux sons intéressants", comme le yodel et les cloches de vaches, la Suède est un lieu de paix et de tranquillité où les paysages sonores vous aideront à "vous détendre et à vous connecter à la nature".