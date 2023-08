Les petits caractères catalans qui se trouvent en dessous transmettent un message différent à la population locale.

Des militants ont installé de faux panneaux d'avertissement sur les plages de Majorque, en Espagne, afin d'éloigner les touristes anglophones.

Certaines affiches mettent en garde contre les "méduses dangereuses", les "chutes de pierres" ou l'eau de mer polluée par les eaux usées. D'autres indiquent que la plage est fermée, avec un symbole d'interdiction de baignade en dessous, ou préviennent qu'il faut des heures pour s'y rendre à pied, alors que l'océan se trouve à moins de 100 mètres.

Quelques lignes de texte en catalan en dessous révèlent toutefois aux habitants que ces avertissements ne sont pas réels. Ces lignes précisent que "le problème n'est pas un éboulement, c'est le tourisme de masse" ou que "la plage est ouverte, sauf pour les étrangers et les méduses".

Les panneaux d'avertissement non officiels sont apparus à Cala Morlanda, Es Calo, Cala Petita, Porto Cristo, Cala Murta, Cala Magraner et Cala Bota.

Qui se cache derrière ces faux panneaux d'avertissement ?

Les faux panneaux ont été mis en place par le groupe anticapitaliste "Caterva", basé dans la ville de Manacor. Ses membres ont critiqué les plages surpeuplées de l'île et attiré l'attention sur le problème du tourisme de masse à Majorque.

Dans un message publié sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le groupe a déclaré que la campagne était "chargée d'humour".

Dans une déclaration envoyée à la presse locale, Caterva affirme que les coupables sont "les hôteliers et Rafael Nadal", qui sont autant à blâmer que le gouvernement des Baléares. Ce dernier aurait critiqué le joueur de tennis espagnol pour avoir possédé un restaurant et une entreprise touristique sur l'île par le passé.

Même si le tourisme crée du travail et de la richesse pour les habitants, le groupe anticapitaliste "Caterva" affirme que les seules personnes qui voient les avantages économiques sont celles qui ont déjà de l'argent.

Le débat sur le surtourisme s'est enlisé lorsque le nombre de visiteurs a chuté pendant le COVID-19, mais alors qu'elles commencent à retrouver leurs niveaux d'avant la pandémie et au-delà, les îles Baléares souffrent à nouveau des conséquences du surtourisme.

Le groupe a proposé de partager gratuitement les affiches avec tous ceux qui souhaitent les utiliser.

Le surtourisme est-il un problème aux Baléares ?

En 2022, plus de 16 millions de personnes ont visité les îles Baléares en Espagne. À elle seule, Majorque a accueilli plus d'un million de touristes l'année dernière, rien qu'au mois d'août, soit plus que l'ensemble de la population de l'île. Les instituts de statistiques locaux estiment que le nombre de vacanciers pourrait atteindre un niveau encore plus élevé cette année.

La surpopulation est particulièrement importante pendant la saison estivale, avec des guerres pour les transats et des files d'attente pour accéder à certaines des plages les plus populaires.

Des touristes prennent un bain de soleil sur la plage de l'île espagnole de Majorque, aux Baléares, en Espagne AP Photo/Francisco Ubilla

Les fêtes alcoolisées et les touristes turbulents constituent un problème particulier pour les îles depuis un certain nombre d'années. Les conseils locaux et le gouvernement des Baléares ont essayé de contrôler la situation avec des règles et des règlements plus stricts, mais sans grand succès.

Les règles imposées aux touristes comprennent l'interdiction de fumer sur 28 plages différentes des îles, une limite sur le nombre de boissons alcoolisées tout compris qu'ils peuvent acheter, des codes vestimentaires pour les restaurants et les centres de villégiature, ainsi que des amendes pour ne pas se présenter à une réservation de dîner.

Au début de l'année, le gouvernement des Baléares a lancé une campagne, en collaboration avec l'ambassade britannique, qui a renforcé la politique de tolérance zéro à l'égard du "tourisme excessif".