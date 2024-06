Des jardins et des forêts aux îles, Istanbul regorge d'endroits où profiter de la verdure

Istanbul est synonyme d'histoire et de monuments culturels, mais elle possède également des jardins et des forêts colorés pour profiter d'un peu de verdure dans la ville.

Istanbul est une grande métropole qui regorge de sites historiques et culturels célèbres. Mais elle a aussi un côté plus calme où vous pouvez vous perdre sur des sentiers entourés de verdure et laisser l'agitation. Notre présentatrice Cinzia Rizzi vous emmène à leur découverte.

Nous commençons par l'un des endroits les plus verts de notre circuit : la forêt de Belgrad. Cette zone protégée de 5 500 hectares est peuplée de chênes, de hêtres et de châtaigniers et se prête à la randonnée, au vélo et à la course à pied.

Istanbul est également riche en jardins enchanteurs, qui ont été transformés par le printemps au moment de notre visite, leur donnant ainsi une nouvelle vitalité. Le parc Emirgan accueille chaque année en avril le festival des tulipes et le parc Yıldız dispose d'un magnifique complexe de jardins où vous pourrez profiter d'une vue panoramique imprenable sur le Bosphore.

Pour ceux qui souhaitent échapper au tumulte de la ville, les îles des Princes, un archipel de 9 îles dans la mer de Marmara, ne sont qu'à quelques minutes en ferry du cœur d’Istanbul. Cinzia s'est rendue à Büyükada - la plus grande île – où nous avons été accueillis par l'air frais sur sa jetée historique.

Les véhicules à carburants sont interdits ici, mais vous pouvez explorer ses rues pittoresques en bus électrique, à vélo ou à pied. Parcourir les rues paisibles de l'île revient à visiter un musée d'architecture en plein air, avec des bâtiments de différentes époques à découvrir.

Cinzia a ensuite assisté à un cours auprès d'un expert en café qui lui a appris à préparer un café turc traditionnel.