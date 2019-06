Coup de chaud sur l'Europe

L'épisode de canicule se poursuit sur une grande partie de l'Europe, avec des températures qui, par endroit, atteignent, voire dépassent les 40°C.

Un SDF retrouvé mort à Milan

En Italie, un SDF a été retrouvé mort à Milan. D'après les autorités, son décès serait directement à la vague de chaleur qui touche le pays.

Un peu partout, on multiplie les messages de prévention, notamment à l'attention des personnes vulnérables : les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées : ne pas sortir aux heures les plus chaudes, éviter les activités physiques, et s'hydrater.

Espaces rafraichis dans les mairies de Paris

Ariel Weil est le maire du 4ème arrondissement de Paris. "Nous veillons à prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables, les personnes isolées, explique-t-il. Nous avons un fichier de gens que nous appelons. Ce fichier émane notamment des travailleurs sociaux. On appelle les gens, on s'assure qu'ils vont bien. On leur donne des conseils par téléphone. Et si ça ne va pas, on va les chercher pour les amener dans nos espaces climatisées."

Dans les zoos, de la glace pour les animaux

Dans les zoos, comme par exemple à Prague, les animaux font l'objet d'une attention particulière face à cette épisode de canicule.

Feu de forêts en Catalogne

En tout cas, dans de nombreuses régions d'Europe, les records de chaleur sont en train d'être battus.

Et cela accroît un peu plus le risque de d'incendies.

Dans le nord-est de l'Espagne, un violent feux de forêt s'est déclenché ce mercredi et il progressé tout ce jeudi en dépit des efforts des pompiers.

D'après les autorités locales, le feu a peut-être été causé par une "accumulation de fumier dans une ferme, ce qui a généré suffisamment de chaleur pour exploser et provoquer des étincelles".