Le monde entier rend hommage à Joao Gilberto, le père de la bossa-nova

Une mélodie douce, entêtante et une voix suave, telle était le secret de Joao Gilberto. L'interprète et guitariste brésilien s'est éteint samedi, à l'âge de 88 ans. Une veillée funèbre était organisée, ce lundi, au théâtre municipal de Rio de Janeiro. Qu'il s'agisse de personnalités ou d'anonymes, tous ont rendu hommage au père de la bossa-nova, ce genre musical combinant à la fois jazz et samba.

Durant six décennies, Joao Gilberto a ainsi fait rayonner la musique brésilienne à travers le monde. Caetano Veloso, célèbre musicien brésilien, a fait part de son émotion suite à la disparition de l'interprète de "The girl from Ipanema" :

Pour moi, c'est le musicien le plus important du Brésil, en tout cas, c'est le plus grand de tous les musiciens brésiliens, pas seulement dans la musique populaire brésilienne, mais pour moi, pour mon histoire, il est le meilleur au monde.

En France aussi, la disparition de cette légende a ému, comme à Marseille où les rythmes sensuels et poétiques de la chanson "Desafinado" ont envahi la rue. Un exemple parmi tant d'autres où les notes colorées et envoûtantes de la bossa-nova ont fait danser les foules. Les réactions ont donc été multiples pour saluer le talent de celui qui aura su faire voyager grâce à sa voix et sa guitare.