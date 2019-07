Greta Thunberg : "nous nous battrons"

La jeune militante suédoise Greta Thunberg a rejoint à Berlin des centaines de manifestants rassemblées sous le slogan Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir.

Devant la foule l'activiste de 16 ans fustigé le monde des adultes qu'elle estime irresponsable.

Greta Thunberg, militante pour le climat : "Je suis sûr que je n'abandonnerai jamais et j'espère que vous non plus, parce que c'est une question de vie ou de mort et que nous nous battrons parce que nous savons ce qui est en danger et nous n'arrêterons jamais."

La chancelière allemande Angela Merkel a de son côté salué le "sérieux" de Greta Thunberg au moment où l'adolescente suédoise haranguait la foule en estimant que "les adultes n'osent pas se montrer responsables" et que ce sont "les jeunes et les enfants qui le font".

"La sensation que l'avenir du monde dépend de nous" est, dit-elle, "un fardeau lourd à porter".

Greta Thunberg doit être reçue mardi prochain par les députés français à l'Assemblée nationale.

Un débat d'une heure et demie est programmé et la militante compte insister sur l'urgence d'agir pour le climat.