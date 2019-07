Vel d'Hiv : "la France a trahi ses propres enfants" (Florence Parly)

View this post on Instagram

Le 17 Juillet 1942 les juifs pris dans la grande la grande rafle du Vel d’hiv à Paris commencent un parcours vers l'enfer. La veille, le 16 juillet sous la direction du préfet de police René Bousquet, collaborateur zélé des nazis, 7.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés .La rafle prévue pour le 13 juillet a été reportée au 16 juillet pour ne pas effrayer la population lors de la fête nationale du 14 juillet. Le surlendemain, 13.152 juifs et 4 051 enfants sont arrêtés. Seuls 3 médecins et une dizaine d’infirmières de la Croix-Rouge sont autorisés à entrer dans le vélodrome d’Hiver. "Nous sommes tous assis tout autour, sur les fauteuils comme au spectacle, mais ce sont nous les artistes ..." Les conditions sont effroyables mais l'enfer vient seulement de commencer pour ces familles juives car la chambre à gaz et les crématoires d'Auschwitz Birkenau les attendent. L'opération "Vent printanier" est un demi succès pour les allemands, les collaborateurs et le gouvernement de Vichy. Ils tablaient sur un "ménage" de plus de 25.000 juifs. Le courage des résistants, des anonymes et les dispositions prises par des centaines de familles ont limité l'efficacité de l'opération. En 1945 seuls 100 survivants reviendront des camps. Cette rafle marque un grand tournant dans la “solution finale” en France. C’est la 1ère fois que les enfants et les femmes seront déportés depuis la France qui s'est fourvoyée et s'est rendue complice de ce crime abject. Il aurra fallu attendre 1995 et le président Jacques Chirac pour que cela soit reconnu. Ni oubli ... Ni Pardon (seules les victimes pourraient le donner et elles ne sont plus là pour le faire). Dr David Ohnona - ZAHOR - souviens toi ! 1❤ = I Remember - #WeRemember 👇 Commentaires 👇 ___________________________________________ #veldhiv #paris #vichy #petain #bousquet #france #collaboration #nazis #antisemitisme #antisemitism #devoirdememoire #histoire #auschwitz #birkenau #auschwitzbirkenau #AuschwitzMemorial #auschwitzmemorial #auschwitzstudygroup #auschwitzconcentrationcamp #concentrationcamp #holocaust #Shoah #Jews #dontforget #weremember #davidohnona