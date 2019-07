Espagne : week-end de grève dans le ciel

Un weekend compliqué s'annonce pour les voyageurs qui ont prévu de transiter par Barcelone.

Une grève de la compagnie Iberia va toucher l'aéroport catalan lors de ces deux jours de chassé-croisé, qui comptent parmi les plus importants de l'année.

Le personnel dénonce une surcharge de travail et demande une hausse des effectifs permanents pour y faire face.

Près de 2 700 employés au sol dont dépend directement l'activité de près de deux tiers des compagnies qui opèrent dans l'infrastructure, soit 27 au total. Vueling a dû annuler plus d'une centaine de vols au départ et à destination de Barcelone, ce vendredi, en raison du mouvement social. Les discussions qui se sont tenues ces deux dernières semaines entre les représentants du personnel et la direction n'ont pas permis de sortir de l'impasse. Et les répercussions sur le trafic aérien pourraient prendre une toute autre ampleur.

Plus d'un millier de vols pourraient être affectés. Un service minimum devrait permettre de maintenir un tiers des vols intérieurs et plus de la moitié des vols internationaux.