Soudan : le pouvoir aux civils mi-août

Le Soudan sort de la crise politique dans laquelle il était plongé depuis décembre. Les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation ont signé une déclaration afin d'installer dès le 18 août un conseil souverain : il sera formé de cinq militaires et six civils, et son rôle sera de mener, avec un Parlement et un gouvernement désignés aussi à la fin du mois, la transition pendant un peu plus de trois ans.

Cette avancée cruciale intervient après des négociations difficiles et la mort ces derniers mois de 250 personnes pendant la répression. Les Soudanais réclamaient la destitution de Omar el-Béchir, finalement écarté en avril après 30 ans d'un régime autoritaire, et le départ ensuite des militaires qui avaient pris le pouvoir.