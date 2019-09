Le Portugal en proie aux flammes

Un pilote d'hélicoptère s'est tué alors qu'il combattait un incendie dans le nord du Portugal.

L'appareil a percuté une ligne de haute tension. La victime était âgée d'une trentaine d'années.

L'accident a eu lieu alors que le gouvernement est critiqué pour l'argent dépensé dans le cadre de la location de moyens aériens pour lutter contre les incendies.

Le Premier ministre portugais a pris la parole pour se justifier.

Antonio Costa, premier ministre portugais : "L'opération de lutte contre les feux par les airs est l'une des plus compliquées et des plus difficiles à faire, elle exige un très haut niveau de connaissances et d'expérience, et cela explique le coût élevé de l'opération."

Alors que plusieurs départements français sont également frappés par des feux causés par la sécheresse, quelques 3000 pompiers portugais tentent de venir à bout des quatre incendies qui sont toujours actifs dans le pays.