La justice écossaise déclare "illégale" la suspension du Parlement britannique

Boris Johnson a essuyé un nouveau revers ce mercredi. Une Cour d'appel écossaise a jugé "illégale" la suspension du Parlement par le Premier ministre britannique. Cette suspension a débuté mardi et doit durer cinq semaines.

Il s’agit de la première victoire judiciaire des opposants à cette suspension très controversée, en tête desquels le Parti national écossais.

"Nous avons entendu un certain nombre de rapports alarmants concernant les actions du gouvernement britannique et son mépris de la loi. C'est vraiment très fort que la plus haute juridiction du Royaume-Uni ait déclaré cette prorogation illégale. C'est un message fort adressé à Boris Johnson et Jacob Rees Mogg ainsi qu’à leurs acolytes, à savoir que les tribunaux écossais ne les laisseront pas violer la loi", a dit Joanna Cherry, députée et porte-parole du Parti national écossais.

Le Labour, principal parti d'opposition, tout comme la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, ont demandé que le Parlement soit immédiatement rappelé. « Cette décision ne change rien pour l’heure", a rétorqué Downing Street dans un communiqué. Et le gouvernement britannique d’annoncer qu’il formait un recours auprès de la Cour suprême à Londres.

La justice écossaise déclare "illégale" la suspension controversée du Parlement britannique. Le gouvernement britannique annonce qu'il va faire appel auprès de la Cour suprême.

Nouveau revers pour Boris Johnson. La justice écossaise déclare "illégale" la suspension controversée du Parlement par le Premier ministre britannique.