L'asile au Mexique pour Evo Morales, après sa démission de la présidence de Bolivie

Le commandant militaire bolivien a ordonné aux troupes de soutenir la police. Des partisans de Morales ont brûlé et pillé des postes de police dans plusieurs villes, ils ont blessé des policiers et des civils et suscité la panique dans la population qui a parfois pris les armes pour défendre ses biens.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.