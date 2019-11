Venise sous les eaux, les touristes sortent les bottes

Plus de No Comment

Touristes et locaux ont dû enfiler leurs bottes pour se déplacer dans Venise. Ce mardi, à la suite de pluies diluviennes, le niveau de l'eau est monté à 1,27 mètre, mais devrait encore s'élever dans les jours à venir. Les cafés et magasins de la ville ont été inondés, quand les écoles, par mesure de précaution, ont fermé leurs portes.

