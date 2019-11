Frappes israéliennes contre tirs de roquettes palestiniens

Des sirènes retentissent à Ashkelon, elles ont été déclenchées par un nouveau tir de roquette de militants palestiniens. Depuis la frappe israélienne dans la bande de Gaza, une frappe ciblée qui a tué le commandant d'un groupe armé et sa femme à l'aube mardi, des salves de roquettes ont été tirées sans discontinuer sur de nombreuses villes proche de l'enclave palestinienne. Les sirènes ont retenti jusqu'à Tel Aviv où écoles et universités ont été fermées.

