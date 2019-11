Un élève tue un camarade dans un lycée en Russie

Selon la police, la raison serait un conflit entre camarades de classe. En Russie, un élève de 19 ans a tué un autre lycéen, et en a blessé trois autres, dont un gravement, dans un lycée technique de Blagovechtchensk, dans l'Extrême-Orient russe à la frontière chinoise.

Le suspect s'est ensuite tiré une balle dans la tête.

Le jeune homme a réussi à passer les contrôles de sécurité avec le fusil dans son sac à dos, puis l'a chargé dans les toilettes.

"Nous sommes allés aux toilettes et nous l'avons vu là-bas avec un fusil, explique l'élève Maxim Pakhomov_. Il visait mon camarade de classe. Nous étions stupéfaits, nous ne comprenions pas ce qui se passait. Il nous a dit de partir d'ici. On s'est enfuis dans la classe, on a bloqué la porte et on a attendu la police."_

Les fusillades dans les écoles ou les lieux publics sont rares en Russie, où le contrôle des armes est strict.