Un pont s'effondre en France, des véhicules plongent : 1 mort, des disparus

L'ouvrage qui a cédé est ancien - il a été construit en 1931 -, sa structure est métallique, et il reliait les communes de Mirepoix-sur-Tarn et Bessières , situées dans le département de Haute-Garonne . Les causes de son effondrement ne sont pas établies pour le moment. Selon le Conseil départemental, qui est en charge de son entretien, "aucun problème de structure" n'a été détecté lors d'une inspection détaillée réalisée en 2017. Un contrôle aurait également eu lieu en décembre 2018.

Le bilan du drame devrait s'alourdir car plusieurs autres personnes sont portées disparues . Parmi elles, selon les autorités, se trouve le chauffeur d'un poids lourd qui a également chuté dans la rivière, très profonde à cet endroit, de plus de vingt mètres. Un troisième véhicule, un utilitaire, serait aussi tombé à l'eau. Des témoins qui se sont jetés à l'eau pour porter secours, et même des pompiers, ont été transportés à l'hôpital.

