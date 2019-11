Le Mou débarque à Tottenham

José Mourinho signe son retour en Premier League. Mercredi, il a été nommé à la tête de Tottenham et ce, jusqu'à la fin de la saison 2022/2023. "Je suis très heureux de rejoindre un club qui possède un si grand héritage et qui compte des supporteurs si passionnés. Les qualités des infrastructures et de l'équipe sont excitantes. C'est travailler avec de tels joueurs qui m'a attiré", a déclaré Mourinho, cité dans le communiqué.

Le Portugais a gagné partout où il est passé, ce qui fait de lui le 5e entraîneur le plus titré de l'histoire (ne prenant compte que les entraîneurs ayant gagné au moins une Ligue des Champions) avec 25 trophées. Dans cette armoire à trophées, championnats portugais, anglais, espagnol et italiens, Ligue des champions, Ligue Europa, coupes nationales... Il fait d'ailleurs partie des trois seuls coachs à avoir remporté la Ligue des Champions avec deux clubs différents, Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010. Cette compétition sera l'un des objectifs principaux de Mourinho. La saison passée, les Spurs avait échoué en finale contre Liverpool.

Il remplace Mauricio Pochettino, remercié mardi, après 5 saisons passé sur le banc des Spurs. L'Argentin pointait à la 14e place en championnat, à 11 points de la Ligue des Champions.