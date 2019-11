France : des mesures pour protéger les femmes des violences conjugales

Selon une association qui recense les féminicides, plus de 137 femmes ont été tuées en France depuis janvier. Une tous les deux jours. 15 % des meurtres dans l'hexagone ont lieu au sein du couple, 87% des tués sont des femmes, victimes d'une violence décuplée par l'alcool et les stupéfiants.

En nombre de féminicides, la France se place à la deuxième place derrière l'Allemagne. Mais ces pays sont les plus peuplés d'Europe. Et si l'on rapporte le nombre de femmes tuées par le nombre d'habitantes, c'est la Finlande qui est tristement en tête. A noter que l'Espagne est passée derrière la France, après des efforts payants de Madrid. Paris s'est d'ailleurs inspiré des mesures espagnoles, même si ces annonces déçoivent les associations.

