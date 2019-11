Evacuations après une double explosion au Texas

Il a brûlé pendant des jours et a été suivi un mois plus tard par un autre incendie sur le site de KMCO LLC au nord-est de Houston. Un ouvrier a trouvé la mort.

Cette usine produit du butadiène, un gaz inflammable qui est utilisé dans production de caoutchouc et de résines synthétiques. Pour l'instant, on ne connait pas la cause des explosions. Une enquête a été ouverte.

La déflagration a causé des dégâts dans les habitations alentours, des vitres ont volé en éclat, des portes ont été arrachés par le souffle... Et 24 heures plus tard, les personnes évacuées n'étaient toujours pas rentrer chez elles :

