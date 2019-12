Vladimir Poutine et Xi Jinping inaugurent un gazoduc commun "historique"

Plus de 2 000 km de tuyaux relient les gisements de Sibérie orientale à la frontière chinoise. A terme, le réseau dans son ensemble sera long de plus 3 000 km. La partie chinoise doit s'achever en 2022-2023 pour transporter du gaz jusqu'à Shanghaï.

"Aujourd'hui est un jour extraordinaire et historique, pas seulement pour le marché de l'énergie mondial mais avant tout pour la Russie et pour la Chine", a déclaré Vladimir Poutine.

Des employés en uniformes rouge pour l'entreprise chinoise PetroChina et des employés en bleu et blanc pour le Russe Gazprom ont lancé "l'ouverture des robinets" sur un ton très solennel. Un projet estimé par Gazprom à 55 milliards de dollars qui concrétise un rapprochement entre Pékin et Moscou.

C'est une vidéo-conférence comme on en voit rarement. Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, réunis virtuellement pour l'inauguration "historique" d'un gazoduc commun.

