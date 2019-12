Volcan : Wellington ouvre une enquête

Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise : "A ce stade, nous pouvons confirmer que parmi les personnes actuellement portées disparues ou blessées figurent des Néo-Zélandais et des touristes venus d'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Chine et de Malaisie. Ce sont les informations dont nous disposons."

