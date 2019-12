Animation : 39 secondes pour constater le réchauffement climatique

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indique que la température moyenne la de surface de la Terre a augmenté de 1,71 degrés Fahrenheit (0,95 degrés Celsius) entre 1880 et 2016, et ce changement s'accélère ces dernières années.

Chaque ligne représente un pays, et chaque colonne un mois de l'année. La couleur qui s'affiche indique la différence de température par rapport à la moyenne de ce mois dans le pays. Au fil des ans, les nuances rouges et oranges - synonyme d'augmentation des températures - deviennent sensiblement prédominantes.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.