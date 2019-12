Banksy dévoile une Nativité choc à Bethléem

Un hôtel donnant sur le mur érigé par Israël et qui empiète en Cisjordanie occupée, très prisé des touristes en cette période de Noël. "Nous avons vu la Basilique de la Nativité et la deuxième chose que nous voulions voir était le mur avec l'hôtel de Banksy et son oeuvre d'art" , explique un touriste.

C'est une crèche que l'on oublie pas. Une crèche choc. Un éclat d'obus dans une plaque de béton forme l'étoile de Noël. Elle symbolise la lumière dans le chaos de la violence. Juste en dessous, une scène Nativité. De la paille, l'âne et le boeuf Jésus, Marie, Joseph... et le mot LOVE écrit comme un tag sur le mur de béton derrière eux. Cette oeuvre c'est la dernière de l'artiste Banksy dévoilée vendredi à Bethléem en Cisjordanie occupée.

