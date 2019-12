Fuite de Carlos Ghosn au Liban : son principal avocat réagit

Carlos Ghosn est sous le coup de quatre inculpations au Japon , notamment pour dissimulation de revenus et abus de confiance. Il dénonce un complot des dirigeants de Nissan, et nie, depuis son arrestation, les faits qui lui sont reprochés. Il devait être jugé au Japon en avril prochain.

Dans un communiqué, l'ex patron de l'alliance Renault-Nissan indique qu'il n'a "pas fui la justice", et qu'il s'est "libéré de l'injustice". Il se justifie : "Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité". Selon lui, il peut enfin "communiquer librement avec les médias", ce qu'il fera, "dès la semaine prochaine".

