Espagne : vers le premier gouvernement de coalition depuis Franco

Sauf coup de théâtre, c'est Pedro Sanchez qui devrait être reconduit à la tête du gouvernement espagnol ce mardi. La Chambre basse du parlement espagnol doit voter son investiture et ce jeudi, l'ERC, (Gauche Républicaine de Catalogne) a annoncé qu'elle s'abstiendrait lors de ce vote, ouvrant donc la voix à une réelection du Premier ministre sortant.

Lors de ce vote de confiance mardi, qui sera le second après un premier scrutin dimanche, une majorité relative de voix - soit plus de "oui" que de "non" - suffira.

Le parlement siègera tout le weekend, au moment où les Espagnols fêteront l'Epiphanie, jour où les enfants traditionnellement reçoivent leurs cadeaux de Noël.

Et c'est un gouvernement de coalition, entre les Socialistes et le parti Podemos, qui devrait voir le jour, premier cabinet né d'une alliance depuis le retour de la démocratie en Espagne il y a plus de quarante ans.