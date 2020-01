Espagne : pas encore de nouveau gouvernement

Pedro Sanchez, qui gère les affaires courantes depuis près d'un an, peut compter sur son futur partenaire, la gauche radicale de Pablo Iglesias, et sur le soutien de petits régionaux. Les séparatistes catalans se sont, eux, engagés à s'abstenir en échange d'un dialogue avec Madrid sur l'avenir de la Catalogne. Pour la droite et l'extrême droite, un compromis inacceptable. Elles ont accusé Sanchez de brader l'unité du pays.

Pas de vote de confiance pour Pedro Sanchez, du moins pas encore… Le dirigeant socialiste a manqué de dix voix la majorité absolue au Parlement espagnol. Il lui fallait 176 voix pour être investi. Il en a obtenu 166. Mais ce n'est que partie remise. Le chef du gouvernement sortant tentera de nouveau sa chance mardi et sauf coup de théâtre, il devrait cette fois pouvoir former son nouveau gouvernement, car seule la majorité simple sera alors requise.

