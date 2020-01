Réforme des retraites : le mouvement syndical coupé en deux

Son syndicat, ainsi que la CGT, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et trois organisations de jeunesse continuent à réclamer "le retrait total de la réforme". Conséquences côté transport : ce lundi, le trafic sera toujours perturbé mais en nette amélioration avec 9 TGV sur 10, 7 TER et 7 Transiliens sur 10.

Le gouvernement français a annoncé ce samedi le retrait provisoire de l'âge pivot de 64 ans de la réforme des retraites. Un concession attendue et saluée par les syndicats dits réformistes, notamment l'UNSA et la CFDT, qui ont donc décidé de revenir à la table des négociations.

