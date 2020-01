Retraites : le gouvernement "disposé à retirer" provisoirement l'âge-pivot de 64 ans

Le gouvernement est "disposé à retirer" provisoirement l'âge-pivot de 64 ans du projet de loi sur la réforme des retraites tout en conservant le principe d'un âge d'équilibre, a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe ce samedi.

C'était sans doute le point de blocage le plus important entre le gouvernement et la CFDT, syndicat réformiste. Par la voix du Premier ministre Edouard Philippe, le gouvernement a indiqué ce samedi être "disposé à retirer" provisoirement l'âge-pivot de 64 ans du projet de loi sur la réforme des retraites tout en conservant le principe d'un âge d'équilibre, dans un courrier adressé samedi aux organisations syndicales et patronales et dont l'AFP a obtenu copie.

"Pour démontrer ma confiance envers les partenaires sociaux, et ne pas préjuger de l'issue de leurs travaux concernant les mesures à prendre pour atteindre l'équilibre en 2027, je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée, consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027", a écrit le chef du gouvernement dans sa lettre, au 38ème jour de la mobilisation contre cette réforme.

La CFDT, favorable au système de retraites à points, mais fermement opposé à la mesure de l'âge pivot, a "salué" samedi dans un communiqué un "retrait qui marque la volonté de compromis du gouvernement".

La centrale de Laurent Berger indique qu'elle "va poursuivre les discussions dans le cadre proposé pour répondre aux interrogations qui demeurent sur le futur régime universel".

Qu'est-ce que l'âge pivot ?

L'âge pivot, que le gouvernement souhaitait mettre en place, maintenait l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans mais prévoyait de mettre en place un système de décote pour ceux qui le font. Objectif : les inciter à partir à 64 ans, avec une retraite à taux-plein et sans réduction de leur pension.

Une mesure jugée comme étant "injuste" par la CFDT et qui ne faisait pas non plus l'unanimité au sein de la majorité. Un groupe d'une vingtaine de députés LREM avait proposé des alternatives pour que cet âge prenne en compte "les parcours professionnels de chacun".