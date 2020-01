Climat : Berlin mise sur le rail en investissant 62 milliards d'euros

Il s’inscrit dans le cadre du plan climat lancé par le gouvernement, visant à réduire de 55 % les émissions carbone d'ici à 2030, par rapport à leur niveau de 1990. Et Berlin mise plus que jamais sur le rail pour atteindre ses objectifs. Une baisse des taxes sur les billets de trains longue distance a été approuvée en début d'année.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.