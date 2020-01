Test concluant pour les digues à Venise

Un essai concluant pour les barrières anti-inondations à Venise : les digues flottantes devraient être opérationnelles d'ici l'an prochain. Elles sont 78, au total, installées aux trois entrée de la lagune. Le projet Mose, lancé en 2003, est destiné à sauver la cité des doges de l'engloutissement. Il a accumulé les retards en raison de malfaçons et d'une enquête pour corruption. Mais les test se sont accélérés, après l'aqua alta de la mi-novembre qui avait fait deux morts, et laissé la ville exsangue.

