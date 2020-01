Gibraltar face au Brexit

La sortie britannique sera officielle le 31 janvier et un accord spécifique pour Gibraltar a été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Espagne. Les autorités locales auraient souhaité être consultées.

" Certains autres micro-Etats en Europe ne font pas partie de l'Espace Schengen, mais ont différentes relations formelles avec celui-ci. Les déplacements entre ces micros états et les territoires de l'Union européenne s'opèrent de façon fluide. Serait-il sensé pour l'Union européenne que plus de deux mille mètres carrés au sud de la péninsule ibérique ne soit plus accessible à ses citoyens ? Je ne pense pas ", dit Fabian Picardo, Ministre en chef de Gibraltar.

