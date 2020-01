Italie : à Bologne, démonstration de forces des Sardines

Les Sardines attendaient dimanche 20 à 30 000 personnes à leur rassemblement festif baptisé "Bentornati in mare aperto" ("Bienvenue à nouveau en haute mer") qui devait ce poursuivre dans la soirée sur une place de la ville avec des concerts de rock et de rap.

Une victoire dans une semaine de l'extrême droite dans ce bastion de la gauche italienne pourrait entraîner la chute gouvernement formé par la Parti démocrate (gauche) et le Mouvement 5 Étoiles et provoquer des législatives anticipées, ardemment souhaitées par Matteo Salvini.

