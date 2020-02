Double avalanche meurtrière en Turquie

Une double avalanche endeuille l'Est de la Turquie. Mardi soir, un minibus transportant une quinzaine de passagers est enseveli par une énorme coulée de neige. Le bilan fait alors état de cinq morts, huis blessés et deux personnes portées disparues. Moins de 24 h plus tard, une deuxième avalanche s'abat sur les secouristes et villageois déployés sur les lieux de la catastrophe pour tenter de retrouver des survivants. Un nouveau bilan, bien plus lourd, rapporte 33 personnes tuées et plus d'une cinquantaine de blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Parmi eux, le chef des opérations de secours.

"Un peu plus haut, au-dessus de nous, il y avait une pelleteuse. Elle a été emportée par la coulée de neige et nous est tombée dessus. Nous avons été projetés quelques mètres plus bas. J'étais à moitié enterré sous la neige. J'ai réussi à m'extirper tout seul", raconte Osman Ucar, chef des opérations de l'AFAD (agence turque de gestion des urgences et des catastrophes) dans la province de Van.

Selon le ministère turc de la santé, le bilan pourrait encore s'alourdit. Ces avalanches meurtrières surviennent dix jours après un puissant séisme qui avait fait 41 morts dans la province d'Elâzığ, également dans l'est de la Turquie.