Coronavirus : l'épidémie continue de se propager

Depuis plus d'une semaine, rares sont les habitants de Shangaï qui osent mettre le nez dehors. Comme dans de nombreuses villes chinoises d’ailleurs. L’épidémie de Coronavirus a déjà fait plus de 720 morts dans le pays. Partout, les mesures de confinement restent très strictes. Des dizaines de millions de Chinois restent calfeutrés chez eux. De nombreux autres pays musclent leurs mesures restrictives à l'encontre des personnes en provenance de Chine, et déconseillent les voyages dans ce pays. La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leurs vols vers la Chine continentale.

Si l'Organisation mondiale de la santé a rapporté une baisse des infections en Chine au cours des deux derniers jours, elle dit vouloir rester prudente face à des chiffres qui fluctuent quotidiennement. Car outre la Chine, l'épidémie continue de se propager ailleurs dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays.

Des produits frais et du matériel médical ont été acheminés dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, où de nombreux endroits ont été fermés pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Les États-Unis ont aussi envoyé à la Chine plus de 17 tonnes de fournitures médicales, parmi lesquelles des masques et d’autres équipements de protection sanitaire. Washington a tenu à montrer son implication dans la lutte contre le coronavirus, ce vendredi, annonçant avoir débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés.

Parallèlement, plusieurs pays poursuivent l'évacuation de leurs citoyens de Wuhan : 213 Canadiens sont arrivés en avion sur une base militaire de l'Ontario où ils resteront isolés deux semaines.

Un Américain de 60 ans porteur du virus est décédé jeudi dans un hôpital de Wuhan.