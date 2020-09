La coalition fragilisée en Pologne

C'est un projet de loi qui menace de faire imploser la coalition de droite au pouvoir, en Pologne, selon ses dirigeants. Les conservateurs sont à l'origine du texte qui interdit l'élevage d'animaux pour leur fourrure, mais deux partenaires du gouvernement tripartite s'y sont opposés. La chambre basse a adopté le texte, grâce au soutien de l’opposition libérale.

"Si la situation d'hier reste inchangée, il est possible d'aboutir à un gouvernement minoritaire", assure Ryszard Terlecki, chef de file du parti droit et justice au Parlement, " et nous savons tous combien il est difficile de faire de la politique avec un tel gouvernement. Mais s'il s'avère impossible d'agir et de procéder à des changements, de travailler au sein de ce gouvernement, alors des élections anticipées seront nécessaires".

Le parti Droit et Justice ne dispose au parlement que de 197 sièges sur 460, au Parlement. Le Sénat doit encore se prononcer sur ce texte, alors que l’élevage d’animaux pour leur fourrure pèse plus d'un milliard et demi d'euros dans l'industrie polonaise.