Espagne : des milliers de drapeaux en hommage aux victimes du Covid-19

Plusieurs milliers de drapeaux espagnols ont été plantés dans la nuit de samedi à dimanche sur les pentes du parc Roma de Madrid, pour rendre hommage aux victimes du Covid-19. Une banderole très critique vis-à-vis de la gestion de la crise a également été déposée sur l'herbe.

La région de Madrid, épicentre de la pandémie en Espagne, a annoncé vendredi une extension des mesures de restrictions à quelques zones, une décision jugée insuffisante par le gouvernement central qui a appelé à les appliquer à toute la capitale. À partir de lundi, environ 167 000 habitants supplémentaires ne pourront sortir de leur quartier que pour des raisons précises : aller travailler, se rendre chez le médecin ou emmener ses enfants à l'école, a annoncé devant la presse le numéro deux des autorités de santé de la région, Antonio Zapatero.

Cette extension porte le nombre de personnes affectées par ces restrictions dans la région de Madrid à un peu plus d'un million de personnes sur un total de 6,6 millions. Plus de 850 000 personnes étaient déjà concernées depuis lundi, en particulier dans des quartiers ou des communes modestes du sud de la capitale. L'Espagne compte actuellement plus de 31 000 victimes du Covid-19.