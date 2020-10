"Kingdom of silence" : sortie du documentaire sur le journaliste assassiné Jamal Khashoggi

"Kingdom of Silence" est un documentaire qui explore les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite à travers la vie, le travail et le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. Interviews et images explorent les relations personnelles et professionnelles de Khashoggi avec les dirigeants saoudiens, les djihadistes et ses collègues journalistes du monde entier. Il a nécessité un travail minutieux nous explique le réalisateur Rick Rowley :

"Nous avons rencontré de nombreux services de renseignement nationaux. Nous avons examiné des renseignements classifiés et, vous savez, nous avons traqué des initiés qui n'avaient jamais parlé avant, nous avons découvert de nouveaux détails sur son meurtre. Mais très vite, il est devenu évident qu'il y avait des questions beaucoup plus intéressantes, en quelque sorte sous la surface. Mohammed ben Salmane n'était pas responsable du meurtre. Nous savons maintenant qu'il l'est. Mais pourquoi l'a-t-il tué ?"

Le film montre la trajectoire de Jamal Khashoggi, son changement de direction, toujours selon Rick Rowley, réalisateur du film documentaire :

"Son histoire est une histoire complexe de transformation et de rédemption. C'est un homme qui était un ami d'Oussama Ben Laden. Il a travaillé à différentes époques pour, vous savez, l'ancien chef des services secrets saoudiens. Il a été le porte-parole du royaume après le 11 septembre. Mais je veux dire qu'à mesure qu'il ouvrait les yeux, les contradictions devenaient trop lourdes à porter. Et finalement, ce genre de compromis torturé qui l'enfermait est devenu trop lourd pour lui. Et après le printemps arabe, en voyant l'explosion et la floraison des mouvements démocratiques dans la région et en voyant que ce mouvement était assassiné dans la rue par les princes qu'il avait passé sa vie à servir, il ne pouvait plus se taire. Il est devenu critique, puis il s'est exilé et enfin, il est devenu martyr."

La chaîne Showtime sort ce film le 2 octobre pour marquer le deuxième anniversaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.