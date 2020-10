La Nouvelle-Calédonie, havre sans Covid-19

La Nouvelle-Calédonie, havre sans Covid. Si les consignes sont encore affichées sur les devantures des pharmacies, presque plus de masques en rayon et plus de distanciation sociale obligatoire…

Dans ce territoire français d'Outre-mer, des contrôles stricts à l'arrivée ont été introduits très tôt avec la quatorzaine et les tests PCR. Résultat, 27 cas seulement depuis le début de la pandémie pour 270 000 habitants, et leur prise en charge a été rigoureuse.

0'27 Thierry Santa, president of the New Caledonian government

« Tous ont fait l’objet d’un traitement obligatoire en centre hospitalier, avec derrière un suivi de l’état de santé des personnes, explique Thierry Santa, le président du gouvernement_. Même si elles n’étaient pas symptomatiques, on les obligeait à aller à l’hôpital et être suivies par nos hôpitaux, et à avoir deux tests négatifs successifs à 48 heures d’intervalle pour être considérées comme guéries et pouvoir sortir de l’hôpital. »_

Sur l'archipel, aucun changement dans la vie sociale. Les bars et restaurants ne sont soumis à aucune restriction. Un contraste saisissant avec la métropole.

Jérome Hirret, manager of Malecon café

« On est désolés, évidemment, pour nos confrères de métropole qui subissent à tort ou à raison, on ne sait pas et sans rentrer dans la polémique sur ça… Entre les restaurants, les bars qui ferment à une certaine heure, des régions qui sont ouvertes, d’autres fermées. Et on sait qu’on a quand même beaucoup, beaucoup de chance, nous, d’être ouverts sans contraintes et on a de la chance de vivre en Calédonie par rapport à ça. »

La contrepartie, c'est qu'il y a peu, voire pas de touristes. Mais les Calédoniens s'en accommodent, conscients de leur privilège.